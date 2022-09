Tödlicher Streit in Graz und totes Ehepaar entdeckt

Werbung

Die Tat wurde gegen 19.30 Uhr in der Vinzenzgasse in Graz-Eggenberg begangen. In einer Wohnung kam es zu einer am Ende tödlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Als die Polizei eintraf, befand sich der 62-Jährige im Nebenzimmer, er wurde als möglicher Täter festgenommen. Für das Opfer kam jede Hilfe zu spät.

Für Samstag war die Einvernahme des Verdächtigen geplant, Hinweise auf ein Motiv gab es vorerst keine. Nach ersten Ermittlungen kannten sich die beiden Männer schon länger. Bei der Tatwaffe handelte es sich nach Angaben der Polizei um ein Küchenmesser, das sichergestellt wurde.

Zuvor erschoss ebenfalls am Freitag ein 75-Jähriger am Grazer Zentralfriedhof seine 71-jährige Ehefrau und sich selbst. Die beiden wurden in der Nähe eines Grabes gefunden, das das Paar bereits früher für sich reserviert hatte. Ein Abschiedsbrief sowie die Pistole wurden sichergestellt. Das Motiv war offenbar die Krankheit der Frau.

(S E R V I C E - Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Infos für Jugendliche gibt es unter www.bittelebe.at)