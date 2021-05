Ein tragischer Unfall ereignete sich am vergangenen Freitag auf der L 123 in Pressbaum: Ein Motorradlenker (34) aus Wien war aus Richtung Sieghartskirchen kommend in Fahrtrichtung Pressbaum unterwegs.

Dabei kam er aus bislang unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und prallte in weiterer Folge gegen eine Straßenleitschiene, wie die Landespolizeidirektion mitteilt.

Weitere Motorradfahrer setzten die Rettungskette in Gang. Doch der 34-Jährige verstarb trotz des Einschreitens von Rettung und Notarzt noch an der Unfallstelle.