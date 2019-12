Thunberg kommt voraussichtlich am Dienstag in Europa an .

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg rechnet damit, bereits am Dienstag wieder europäischen Boden unter den Füßen zu haben. Derzeit erwartete Ankunftszeit des Katamarans "La Vagabonde" in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon sei Dienstag in der Früh, schrieb die 16-Jährige am späten Samstagabend auf Twitter.