Schach-Weltmeister Carlsen 111 Partien unbesiegt .

Schach-Weltmeister Magnus Carlsen hat am Dienstag seine 111. Partie in Folge nicht verloren und damit einen neuen Rekord aufgestellt. Durch ein Remis in der vierten Runde eines Turniers in Wijk aan Zee in den Niederlanden überbot der Norweger die seit 2005 vom Russen Sergej Tiwjakow gehaltene Marke.