Tennis Topgesetzte Sakkari in Linz im Achtelfinale

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Sakkari steht in Linz im Achtelfinale Foto: APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

T urnierfavoritin Maria Sakkari ist ins Achtelfinale des WTA-Tennisturniers Upper Austria Ladies in Linz eingezogen. Die topgesetzte Griechin besiegte in der ersten Runde am Dienstag die Spanierin Nuria Parrizas Diaz mit 6:1,7:6(6) und trifft nun auf die Russin Warvara Gratschewa, die ihre Landsfrau Anna Blinkowa 7:5,7:5 bezwang. Die an Nummer zwei gesetzte Russin Jekaterina Alexandrowa ist dagegen ausgeschieden.