Toronto bleibt in NBA-Preseason ungeschlagen

Sein Team habe gegen die Wizards "eine solide Vorstellung" geboten, "mit guter Defense und Ballbewegung", sagte Pöltl. "Ich war noch ein bisschen limitiert, was die Minuten angeht, aber es war eigentlich sehr positiv. Ich habe gut ins Spiel gefunden." Das in der Krankheitspause Verpasste glaube er relativ schnell wettmachen zu können. "Wir haben doch noch einige Trainings, bevor die Saison losgeht. Das ist gut für mich, um noch in eine Top-Verfassung zu kommen."

Zwei der vier Vorbereitungsspiele der Kanadier hatte der 28-Jährige verpasst. Er geht in seine achte NBA-Saison. Das neue Spieljahr für Toronto in der stärksten Basketballliga der Welt beginnt am Mittwoch. Zum Auftakt gastieren die Minnesota Timberwolves am Ontariosee.