Toronto unterlag in Chicago nach Verlängerung

D ie Toronto Raptors mit Jakob Pöltl haben am Freitag (Ortszeit) im zweiten Spiel der neuen Saison in der National Basketball Association (NBA) die erste Niederlage einstecken müssen. Sie verloren bei den Chicago Bulls 103:104 nach Verlängerung. Der Center aus Wien verbuchte acht Punkte und sechs Rebounds in 18:47 Einsatzminuten. 3:25 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit musste der 28-Jährige mit sechs Fouls vom Feld.