NBA Toronto unterlag Philadelphia erneut

Niederlage für Toronto auch im zweiten Duell mit Philadelphia Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

F ür die Toronto Raptors hat es am Donnerstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) auch im zweiten Duell mit den Philadelphia 76ers binnen fünf Tagen nichts zu holen gegeben. Auf das 107:114 vor eigenem Publikum folgte ein 99:114 auswärts. Jakob Pöltl verzeichnete in 27:47 Minuten je neun Punkte und Rebounds. Hinzu kamen zwei Assists und ein Block des 28-jährigen Wieners.