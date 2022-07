Tote Frau in Tirol: Gutachter ortet Misshandlung

Werbung

Letzteres hätten Untersuchungen am Tag der mutmaßlichen Tat sowie die Obduktion gezeigt. Die Einblutung sei "kaum auf eine direkte Schlageinwirkung" zurückzuführen, sondern auf ein "dynamisches, schwungvolles Sturzgeschehen mit Aufprall des Hinterkopfs", führte Rabl aus. Außerdem habe die Frau Blut in der Lunge gehabt, das aus einer schweren Verletzung der Oberlippe stammte. "Diese Bluteinatmung führte zum Sauerstoffmangel", so der Experte. Zudem habe die 28-Jährige beim Eintreffen der Rettung bereits einen Herz-Kreislaufstillstand erlitten. Zahlreiche Verletzungen - Quetschungen, Prellungen und "sehr intensive" Zupackverletzungen - belegten aber jedenfalls "aktive Schlageinwirkungen". "Das Verletzungsbild ist äußerst komplex", hielt Rabl fest - die 28-Jährige habe zahlreiche Verletzungen aufgewiesen. Die detaillierten Beschreibungen würden zweieinhalb Seiten füllen.

Der Angeklagte hatte zuvor vor Richterin Nadja Obwieser und den Geschworenen eine Tötungsabsicht bestritten und beharrte - wie auch in Vernehmungen im Vorfeld - darauf, dass besagte Verletzungen am 23. November durch Stürze verursacht worden waren. Er habe seine Freundin bereits am Vormittag verletzt und regungslos am Boden liegend vorgefunden, als er vom Einkaufen zurückkehrte. Sie habe eine massive Beule am Hinterkopf gehabt.

Die Freundin habe gesundheitliche Probleme und öfters Schwächeanfälle gehabt, sagte der gebürtige Serbe. Er wollte sie überreden, in die Klinik zu fahren - sie habe sich aber vehement geweigert. Er selbst sei unter Drogen gestanden. "Ich war so dicht" und mit der Situation überfordert, sagte er mehrmals unter Tränen. Er habe aber alles getan, um ihr zu helfen. Der Mann stand zum mutmaßlichen Tatzeitpunkt unter der Wirkung von Cannabis und Schlafmitteln, zitierte Rabel die Ergebnisse des toxikologischen Gutachtens und somit beeinträchtigt. Auch im Blut der Frau sei zum Zeitpunkt der Einlieferung in die Klinik THC und eine geringe Menge an Schlafmitteln festgestellt worden.

Zwei von drei geladenen Zeugen erschienen vor Gericht. Die diensthabende Einsatzleiterin der Innsbrucker Rettung gab vor den Geschworenen an, die Polizei verständigt zu haben, als sie die Gesichtsverletzungen der jungen Frau wahrgenommen hatte. Ihre Augen seien stark geschwollen gewesen. Mit dem Angeklagten habe sie lediglich ein paar Worte gewechselt, sie habe sofort mit der Reanimation der 28-Jährigen begonnen, beim Eintreffen an der Klinik habe ihr Herz wieder geschlagen.

Einen guten Freund hatte der Beschuldigte im Laufe des Tages mehrmals kontaktiert. Er sei "aufgewühlt" gewesen, gab dieser vor Gericht zu Protokoll. Der Angeklagte habe "zwei Gesichter", sagte er - er sei einerseits "wahnsinnig liebevoll und sorgsam", andererseits aber auch "aufbrausend". Das Paar kenne er bereits seit mehreren Jahren, von Gewalt zwischen den beiden habe er nie etwas mitbekommen. Er habe seinem Freund jedenfalls via WhatsApp und am Telefon geraten, mit der Frau in die Klinik zu fahren.

Laut Anklageschrift, die die Staatsanwältin in ihrem Eröffnungsplädoyer vortrug, erlitt die Frau mehrere massive Tritte und Faustschläge gegen Gesicht und Oberkörper. Ihr Verletzungsbild lege nahe, dass ihr Kopf - möglicherweise durch einen Sturz - auf einer harten Oberfläche aufschlug. Der Angeklagte selbst - "kräftig, mehrfach vorbestraft und körperlich deutlich überlegen", wie die Staatsanwältin betonte - wies Verletzungen an Handrücken und Zehen auf, laut Gutachten eindeutige Zeichen "stumpfmechanischer Gewalteinwirkung". Er böte sich ein "klares Bild", hielt die Staatsanwältin zusammenfassend fest.

Der Verteidiger unterstrich indes in seinem Eröffnungsplädoyer, dass sein Mandant mit der 28-Jährigen eine fast siebenjährige "harmonische Beziehung" geführt habe und es kein Motiv gebe. Die Verletzung, die zum Tod der Frau geführt habe, sei durch den ersten Sturz verursacht worden, so die Argumentation des Verteidigers. Damals sei sein Mandant noch beim Einkaufen gewesen. Im Falle einer Verurteilung durch das Geschworenengericht drohen dem 35-Jährigen 20 Jahre bis zu lebenslanger Haft.