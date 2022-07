Deutschland Tote Frau nach Hauseinsturz in Deutschland geborgen

APA / BVZ.at

Von dem Haus blieb nicht mehr viel übrig Foto: APA/dpa

L uftaufnahmen zeigen ein Trümmerfeld, wo zuvor ein Mehrfamilienhaus stand. Eine Explosion hat in Hemer im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen am Freitagabend für Bilder völliger Verwüstung gesorgt. Nach dem Hauseinsturz ist am Samstagmorgen eine tote Frau unter den Trümmern gefunden worden. Gegen 8.50 Uhr hätten die Rettungskräfte eine weibliche Person ausfindig machen können, die nur noch leblos aus den Trümmern habe geborgen werden können, teilte die Polizei mit.