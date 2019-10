Obduktionsergebnis liegt Mitte der Woche vor .

Im Fall eines 58 Jahre alten Mannes, der in der Nacht auf Sonntag bei einem Oktoberfest in Göttlesbrunn (Bezirk Bruck an der Leitha) gestorben ist, wird das Ergebnis der Obduktion Mitte der Woche erwartet. Bis dahin seien Einvernahmen mehrerer Zeugen geplant, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Montag auf Anfrage.