Verkehrsunfall Toter und Schwerverletzter bei Zusammenstoß in Kärnten

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Für einen Unfalllenker kam jede Hilfe zu spät Foto: APA/dpa

B eim Frontalzusammenstoß zweier Autos in Guttaring (Bezirk St. Veit an der Glan) ist am Freitagabend einer der beiden Lenker getötet worden. Der 44-Jährige war gegen 18.10 Uhr auf der Möselstraße aus ungeklärter Ursache gegen das entgegenkommende Fahrzeug eines 33-Jährigen geprallt, teilte die Landespolizeidirektion Kärnten in der Nacht auf Samstag mit. Der zweite Lenker sei schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen worden.