Prozess Toter Vater in Tirol: Geschworene beraten

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Ein 30-Jähriger steht am Montag wegen Mordverdachts vor Gericht Foto: APA/THEMENBILD

E in 30-Jähriger hat sich am Montag wegen des Verdachts des Mordes an seinem Vater vor dem Innsbrucker Landesgericht verantworten müssen. Er soll den 52-Jährigen Ende August 2021 in Wörgl attackiert haben, woraufhin der schwer herzkranke Mann laut Obduktion an einem akuten Herzinfarkt starb. Der Angeklagte bestritt eine Tötungsabsicht. Gutachten zufolge war ein Herzinfarkt jederzeit möglich. Am Nachmittag zogen sich die Geschworenen zur Urteilsberatung zurück.