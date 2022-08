Mord & Selbstmord in Neulengbach: Zeugen werden befragt

Werbung

Ausgegangen werde in dem Fall von Mord und Suizid, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf NÖN-Anfrage. Es soll keinen Drittbeteiligten gegeben haben. Der 22-Jährige aus dem Raum Neulengbach soll demnach eine um zwei Jahre jüngere Frau und sich selbst getötet haben. Dafür verwendete er ein Paketmesser, das von der Spurensicherung sichergestellt werden konnte.

Entdeckt wurden die beiden österreichischen Staatsbürger vom Eigentümer der Wohnung, die sich in der Innenstadt von Neulengbach befindet. Das Paar hatte bei dem Neulengbacher genächtigt. In der Früh verließ der Eigentümer seine Wohnung. Als er dann am Nachmittag nach Hause kam, war das Zimmer, in dem sich die beiden befanden, versperrt. Er brach die Tür und entdeckte die beiden.

Die Arbeit der Spurensicherung konnte am Abend noch abgeschlossen werden. Aktuell dauern die weiteren Untersuchungen und Ermittlungen an. „Die Ermittler sind gerade dabei, das Motiv für die Tat zu erheben und die Lebensumstände des Paares zu klären“, berichtet Raimund Schwaigerlehner. Dazu sollen mehrere Personen aus dem Umfeld befragt werden.

Bei der 20-Jährigen handelt es sich laut APA-Zählung in diesem Jahr um die 26. mutmaßliche Tötung einer Frau in Österreich.