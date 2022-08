Fußball Tottenham durch Kane-Rekordtreffer 1:0-Sieger gegen Wolves

Harry Kane jubelte zum 185. Mal in der Liga für Tottenham Foto: APA/Reuters

T ottenham bleibt in der neuen Saison der englischen Fußball-Premier-League weiter unbesiegt. Die in der ersten Hälfte unterlegenen Londoner gewannen am Samstagnachmittag in der dritten Runde gegen die Wolverhampton Wanderers daheim 1:0, den Treffer erzielte Harry Kane in der 64. Minute. Es war sein 185. Treffer für Tottenham, kein anderer Spieler hat in der Premier League für einen Verein so oft getroffen. Tottenham übernahm damit vorübergehend die Tabellenführung.