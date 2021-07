In der Favoritengruppe tat sich bei der doppelten Befahrung des "Giganten der Provence" lange wenig: Anders als in den Alpen verzichtete Pogacar selbst darauf, seinen Widersachern Zeit abzunehmen. Stattdessen hängte der junge Däne Jonas Vingegaard (Jumbo) den Slowenen vom UAE-Team kurz vor der finalen Abfahrt ab, der neue Gesamtdritte wurde in der Abfahrt hinab nach Malaucene aber wieder von der Pogacar-Gruppe eingeholt. Neuer Gesamtzweiter mit einem Rückstand von 5:18 Minuten auf Pogacar ist der Kolumbianer Rigoberto Uran. Das Bergtrikot behielt Nairo Quintana - mit nun sechs Punkten Vorsprung auf Van Aert.

Dem Alleskönner Van Aert gelang "auf einem der ikonischsten Aufstiege" im Radsport ein hochemotionaler vierter Tagessieg bei der Frankreich-Rundfahrt. "Vielleicht ist es mein allerbester Sieg überhaupt." Erstmals gewann er auf einer Bergetappe, die an diesem Tag 4.600 Höhenmeter zu bieten hatte. In den letzten beiden Jahren hatte der mehrfache Quer-Weltmeister jeweils bei Sprintankünften triumphiert. Erst am Vortag war Van Aert Zweiter im Massensprint geworden. 51 Jahre nach Eddy Merckxx siegte wieder ein Belgier auf dem Mont Ventoux.

Das zwölfte Teilstück am Donnerstag von Saint-Paul-Trois-Chateaux nach Nimes ist ein weitgehend flaches.