Tour de France Bennett nächster Corona-Ausfall im Pogacars Tour-Team

Pogacar muss auch auf Bennett (re) als Helfer verzichten Foto: APA/AFP

D er führende Titelverteidiger Tadej Pogacar hat bei der Tour de France einen weiteren Mannschaftskollegen wegen einer Corona-Infektion verloren. Der neuseeländische Bergspezialist George Bennett sei nach am Montagabend auftretenden Symptomen positiv getestet worden und können nicht mehr weitermachen, teilte der UAE-Renstall mit. Der wichtige Helfer ist der zweite Covid-Ausfall in der Mannschaft von Pogacar, am Wochenende war Vegard Stake Laengen (NOR) betroffen.