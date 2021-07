Zu Festnahmen sei es bei der Durchsuchung in dem Hotel in Pau in den Pyrenäen nicht gekommen. Die Durchsuchung kam inmitten von Dopingverdächtigungen schon seit letztem Jahr zustande.

Laut einem Beobachter eines anderen Teams seien "Dutzende" Polizisten bis 2 Uhr früh bei der Razzia beteiligt gewesen. Bahrain Victorious hat durch Matej Mohoric (SLO) und Dylan Teuns (BEL) zwei Etappe der diesjährigen "Großen Schleife" gewonnen, bei der Tour ist auch der Österreicher Marco Haller in der Mannschaft mit dabei.

Man werde immer professionell kooperieren, hieß es in einem Team-Statement. Der Vorgang habe aber die Erholung der Fahrer ebenso wie den Essensplan beeinflusst. "Als Profi-Team ist es das Wichtigste für uns, dass es unseren Fahrern gut geht."