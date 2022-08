Radsport Tour-Sechster Quintana von Weltverband disqualifiziert

Quintana kann gegen Urteil noch Rechtsmittel ergreifen Foto: APA/dpa

W egen der verbotenen Einnahme eines Schmerzmittels ist der kolumbianische Radprofi Nairo Quintana nachträglich von der diesjährigen Tour de France disqualifiziert worden. Das teilte der Weltverband UCI am Mittwoch mit. Quintana hatte bei der Tour Platz sechs belegt. Der Bergspezialist wurde nicht mit einer Sperre belegt und kann wie geplant bei der am Freitag in Utrecht beginnenden Spanien-Rundfahrt starten.