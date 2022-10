Tourismus Hoteliers rechnen mit schwieriger Wintersaison

Die Situation ist weiter schwierig Foto: APA

F ür die österreichischen Hoteliers ist die Situation nicht einfacher geworden, als in den Jahren zuvor mit Corona-bedingten Einschränkungen. Eine Prognose über die Wintersaison fällt den Hoteliers dementsprechend schwer, teilt die Österreichische Hoteliervereinigung (ÖHV) in einer Aussendung mit. Rund zwei Drittel der befragten Hoteliers geben an, dass noch später gebucht werde als sonst.