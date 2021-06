Nächtigungen zum Sommerauftakt unter Vorkrisenniveau .

Österreichs Touristiker sind mit den Öffnungen am 19. Mai in die Sommersaison gestartet. Im Vergleich zum Mai 2020, wo die Betriebe coronabedingt geschlossen hatten, zogen die Nächtigungen und Ankünfte freilich stark an. "Allerdings liegen die Nächtigungen noch immer rund 60 Prozent unter dem Vorkrisenniveau von Mai 2019", sagte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Mittwoch laut einer Aussendung.