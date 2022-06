Traditionsverein Wacker Innsbruck bringt Insolvenzantrag ein

Wie es im Tivoli-Stadion weitergeht, ist offen Foto: APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

D er finanziell schwer in den Seilen hängende Fußball-Zweitligist FC Wacker Innsbruck hat einen Insolvenzantrag eingebracht. Wie die "Tiroler Tageszeitung" (Online-Ausgabe) am Mittwoch berichtete, stellte Vorstandsmitglied Niklas Sattler am Dienstag den Antrag. Dieser betreffe den mit drei Millionen Euro verschuldeten Profibetrieb, nicht aber den Amateurbetrieb (Damen, Nachwuchs, Bezirksliga- und Regionalliga-Team).