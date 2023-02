Werbung

Die technische Begutachtung des Unfallwracks sei indessen noch ausständig, hieß es seitens der Polizei. Ein deutscher Reisebus mit 32 Insassen war am Samstag am späten Samstagabend bei Schladming über eine Böschung gestürzt. Neben dem Toten gab es schon am Samstag weitere Verletzte. Der 51-jährige Lenker des Busses war in kritischem Zustand.