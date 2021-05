Patienten in OÖ wurde das falsche Bein amputiert .

Am Klinikum Freistadt ist einem 82-jährigen Patienten das falsche Bein amputiert worden. Darüber informierten die Oö. Gesundheitsholding und der Ärztliche Direktor des Spitals, Norbert Fritsch, am Donnerstagnachmittag in einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz. Man sei "tief betroffen", hieß es aus dem Klinikum, der Fehler sei aufgrund menschlichen Versagens passiert. Die behandelnde Ärztin sei derzeit auf ihren eigenen Wunsch nicht im Dienst.