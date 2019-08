Das Kind, das mit seinem Vater und seiner Mutter unterwegs war, wurde in der "Mauthner-Klamm" bei Kötschach-Mauthen von einem aus 80 Metern Höhe herabfallenden morschen Ast getroffen und verstarb kurz darauf, gab die Polizei am Abend bekannt.

Ein 55-jähriger Mann aus Wien war am Vormittag mit seiner Frau und seiner vierjährigen Tochter in der Klamm unterwegs, als sich bei der sogenannten "Schwarzbrunnquelle" ein teilweiser morscher Ast aus rund 80 Metern Höhe löste. Dieser traf das Mädchen, das sich direkt neben dem Vater befand; das Kind sackte laut Polizei-Aussendung daraufhin zusammen. Die alarmierte Bergrettung sowie die Notärztin des Rettungshubschraubers "Martin 4" bargen die Verunglückte, anschließend wurde das verletzte Mädchen ins Klinikum Klagenfurt geflogen wurde, wo es an den Folgen des Unfalls verstarb.