Wohnungsbrand in St. Johann im Pongau fordert Menschenleben

Ein 47-jähriger Deutscher ist in der Nacht auf Sonntag bei einem Wohnungsbrand in St. Johann im Pongau ums Leben gekommen. Im dritten Stock eines Mehrparteienhauses war aus bisher ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen, das die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinden St. Johann, Bischofshofen und Schwarzach in den frühen Morgenstunden mit vereinten Kräften erfolgreich bekämpften.