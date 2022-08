Tragödie Auto in Tirol von Zug erfasst: Kind getötet

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Tödlicher Unfall an Bahnübergang (Symbolbild) Foto: APA/dpa (Archiv)

A n einem beschrankten Bahnübergang in St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) ist am späten Mittwochnachmittag ein Auto von einem herannahenden Zug erfasst worden. Dabei kam ein Kind ums Leben, der Vater des Kindes wurde schwer verletzt, sagte ein Beamter der lokalen Polizeiinspektion zur APA. Drei weitere im Pkw befindliche Personen blieben unverletzt, hieß es. Zu dem tödlichen Zusammenstoß kam es an der sogenannten Egger-Kreuzung.