Der Pensionist schnitt in Kollersdorf (Gemeinde Kirchberg am Wagram) mit seiner Kettensäge eine etwa 15 Meter hohe Esche um. Als der Baum fiel, traf das untere Ende des Baumstammes den Mann im Bereich des Oberkörpers. In weiterer Folge kam das Opfer unter dem Baumstamm zum Liegen.

Der 68-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen im Brustbereich und verstarb noch an der Unfallstelle - vor den Augen seiner Ehefrau. Der herbeigerufene Notarzt des Notarzthubschrauberteams "Christophorus 2" konnte nur mehr den Tod durch Polytrauma feststellen.