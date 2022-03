Drei Tote und ein Verletzter bei Lawinenabgang am Ötscher

Ein Lawinenabgang am Ötscher (Bezirk Scheibbs) in Niederösterreich hat am Freitag laut Polizei drei Tote und eine schwerverletzte Person gefordert. Vier männliche Tourengeher wurden verschüttet, für drei davon kam jede Hilfe zu spät, sagte ein ÖAMTC-Sprecher auf Anfrage. Ein Schwerverletzer wurde ins Spital geflogen.

