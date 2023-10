Tragödie Neun Tote bei Einsturz von Kirchendach in Mexiko

Suche nach Verschütteten in Mexiko

B eim Einsturz eines Kirchendachs sind im Nordosten von Mexiko mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Weitere 40 Menschen wurden verletzt, als am Sonntag (Ortszeit) das Dach der Kirche Santa Cruz in der Stadt Ciudad Madero einstürzte, wie die Sicherheitsbehörden des Bundesstaats Tamaulipas mitteilten. Zum Zeitpunkt des Unglücks feierten Medienberichten zufolge zahlreiche Menschen in der Kirche eine Taufe.