Tierpflegerin in Züricher Zoo von Tiger getötet .

Eine Tierpflegerin ist am Samstag im Züricher Zoo von einem Sibirischen Tiger attackiert und getötet worden. Ein Notfallteam habe das Tier schnell aus dem Gehege gelockt, in dem sich der Vorfalle ereignet habe, teilte der Zoo mit. Die 55-Jährige sei aber noch an Ort und Stelle ihren Verletzungen erlegen. Die Polizei suchte unter den Zoobesuchern nach Zeugen des Vorfalls.