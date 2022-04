Nach Stöger führte auch Herzog Teamchef-Gespräch mit ÖFB

Werbung

"Es gab auch das Gespräch bereits gestern zwischen Peter Schöttel und Andreas Herzog", sagte Admira-Präsident Philipp Thonhauser am Montag auf Sky.

"Für den Andi ist aber der Fokus, und ich habe gestern mit ihm telefoniert, voll und ganz auf der Admira", stellte Thonhauser, zugleich auch Aufsichtsratsvorsitzender der Bundesliga, klar. "Da ist er auch gut beraten, das zu machen, und ich würde es mir als Admira-Präsident wünschen, wenn er diesen Weg weiterverfolgt."

Geht es nach dem Ex-Teamkicker und nunmehrigen TV-Analytiker Florian Klein, erhält einer aus dem Duo Stöger/Herzog den Zuschlag. "Beide Trainer hätten das Standing in Österreich. Andi Herzog und Peter Stöger sind Persönlichkeiten, die von Beginn an bei den Fans einen Bonus hätten. Und sie sind beide mit Leidenschaft dabei", stellte Klein am Montag bei ServusTV fest.

Spätestens in einer Präsidiumssitzung am 29. April will ÖFB-Präsident Gerhard Milletich den neuen Teamchef bestellen.