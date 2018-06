Vergewaltigung bei Spaziergang? Mann in Bayern gefasst .

Ein 19-jähriger Asylwerber, der am Montagabend in Traiskirchen (Bezirk Baden) eine 20-Jährige Asylsuchende vergewaltigt haben soll, ist am Mittwoch bei einer Polizeikontrolle in einem Zug in Bayern angehalten worden.