Cyberkriminelle loggten sich in jö-Bonus-Club-Konten ein

Werbung

In 15 bekannten Fällen entstand ein Schaden von zusammengerechnet "einigen hundert Euro", teilte der Betreiber am Montag über eine PR-Agentur per Aussendung mit. Insgesamt hätten die Kriminellen versucht, sich in 12.000 der mehr als 4,3 Millionen Konten anzumelden. Zur Sicherheit wurden nun alle Online-Transaktionen gestoppt.

Der Angriff sei im Zuge des kontinuierlichen Monitorings festgestellt worden, hieß es weiter. Die betroffenen Kundinnen und Kunden hätten offenbar für ihr jö-Konto ein Passwort eingegeben, das sie auch anderswo verwenden und das dort gestohlen wurde. Der vorläufige Stopp sämtlicher Online-Transaktionen betreffe alle jö-Partnerunternehmen, die einen Online-Shop betreiben, bei dem jö Bonuspunkte eingelöst werden können. Nicht betroffen ist die Nutzung des jö-Bonussystems in Geschäftsfilialen.

Alle jö-Kunden seien per Mail informiert worden, außerdem wurden laut der Aussendung die Behörden eingeschaltet. IT- und Sicherheitsexperten des jö Bonus Club "arbeiten mit Hochdruck daran, den Sachverhalt lückenlos zu klären" und weiteren Schaden abzuwenden, wurde betont. Noch sei nicht absehbar, wann die Online-Transaktionen wieder in vollem Umfang möglich sein werden.

(S E R V I C E - Genereller Datendiebstahl-Check für die eigene E-Mail-Adresse: https://sec.hpi.de/ilc/)