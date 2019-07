NBA: Drei Milliarden Dollar ausgegeben .

Verträge von in Summe rund drei Milliarden Dollar sind am Sonntagabend (Ortszeit) in den ersten Stunden nach Öffnen des Transferfensters in der National Basketball Association kommuniziert worden. Den höchsten bestätigten Kontrakt erhielt vorerst Damian Lillard, der um 196 Millionen Dollar vorzeitig um weitere vier Jahre in Portland verlängerte.