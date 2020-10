Fünf Tote auf A1 in Deutschland .

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit fünf Toten ist es in Deutschland auf der Autobahn 1 im Kreis Oldenburg gekommen. In der Nacht auf Mittwoch sei ein in Richtung Osnabrück fahrender Transporter zwischen Wildeshausen-Nord und Wildeshausen-West auf einen Sattelzug aufgefahren und unter den Lastwagen geraten, sagte ein Sprecher der niedersächsischen Polizei am frühen Mittwochfrüh. Fünf Insassen des Transporters mit polnischem Kennzeichen seien ums Leben gekommen.