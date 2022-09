Trauer um Elizabeth II EU-Spitzen trauern - von der Leyen schreibt an Charles

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sandte eine Beileidsbekundung Foto: APA/dpa

E U-Spitzenpolitiker haben die verstorbene Königin Elizabeth II. gewürdigt und ihr tiefes Mitgefühl ausgedrückt. "Erlauben Sie mir, Ihrer Majestät, der königlichen Familie und dem britischen Volk mein aufrichtiges Beileid im Namen der Europäischen Union auszudrücken", schrieb EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in einem Brief an König Charles am Donnerstag.