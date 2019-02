Karl Lagerfeld in der Nähe von Paris eingeäschert .

Der verstorbene Modeschöpfer Karl Lagerfeld ist in der Nähe von Paris eingeäschert worden. Das bestätigte eine Quelle aus seinem Modehaus am Freitag in Paris. Es habe sich um "einen sehr privaten Rahmen" gehandelt. Der aus Hamburg stammende Lagerfeld war am Dienstag gestorben - er galt als der letzte Pariser Modezar. Eine öffentliche Zeremonie oder Würdigung sollte es nicht geben.