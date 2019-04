Geboren am 26. Juli 1942 im bayerischen Burghausen an der Grenze zu Oberösterreich, stieg Elsner bald zum beliebten Star in Fernsehen und Film auf. Mehr als 200 Fernseh- und Kinorollen finden sich im Oeuvre der umtriebigen Aktrice, die unter anderem 2015 mit der Romy geehrt wurde. Während die ARD-Serie "Die Kommissarin" (1994-2006) prägend für das Image der lasziven Diva wurde, zählen zu ihren größten Kinoerfolgen Dani Levys "Alles auf Zucker!" (2004) oder Doris Dörries Überraschungserfolg "Kirschblüten - Hanami" (2008). Dessen Fortsetzung "Kirschblüten & Dämonen" wurde nun zum letzten Film des Publikumslieblings.

In einer Presseaussendung von Constantin Film schrieb Regisseurin Doris Dörrie über ihre Zusammenarbeit mit Elsner: "Für mich war Hannelore Elsner eine große Abenteuerin, die sich mit Neugier, Hingabe und Tapferkeit in jede Rolle und in ihr Leben gestürzt hat. Ich werde sie sehr vermissen."