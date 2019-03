Schwieriger Löscheinsatz bei Brand in Firma .

Ein Brand in einem Entsorgungsbetrieb in Traun (Bezirk Linz-Land) hat in der Nacht auf Freitag die Feuerwehr auf Trab gehalten. In einem Container gelagerter Abfall hatte aus unbekannter Ursache Feuer gefangen, mehrere Lagerflächen standen in Vollbrand, berichtete die Feuerwehr Traun auf ihrer Homepage.