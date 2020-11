Bundeskanzler Kurz reist zu Macron nach Paris .

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) reist am Dienstag für ein Treffen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nach Paris. Nach einem Arbeitsgespräch im Elyseé-Palast werden Kurz und Macron gemeinsam mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel per Video über eine europäische Antwort auf die jüngsten islamistischen Terroranschläge in Frankreich, Österreich und Deutschland beraten.