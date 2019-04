Dies zeichnete sich am Mittwoch zu Beginn des EU-Krisengipfels in Brüssel ab. Die britische Premierministerin Theresa May hat einen Aufschub bis zum 30. Juni beantragt und will vor der Europawahl Ende Mai austreten. Viele EU-Politiker erwarten hingegen einen längeren Aufschub.

Eher eine gute und fast gelöste Stimmung schien zumindest beim Zusammentreffen der 28 EU-Staats- und Regierungschefs beim Sondergipfel in Brüssel Mittwochabend zu herrschen. Die britische Premierministerin Theresa May und Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel traten im blitzblauen "Partnerlook" auf.

EU-Ratspräsident Donald Tusk zeigte sogar ein herzhaftes Lächeln, als ihm Merkel und May auf einem Tablet-Computer ein Bild zeigten. Beim Eintreffen der Länderchefs hatte die Stimmung noch etwas verhaltener gewirkt. May als eine der ersten, die im Ratsgebäude ankamen, sprach davon, dass sie nur eine sehr kurze Verlängerung der Austrittsfrist wolle und am liebsten vor den EU-Wahlen am 22. Mai aus der Europäischen Union ausscheiden würde.

Für eine solche kurze Verlängerung traten auch Österreichs Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron ein. Allerdings war die Mehrzahl der Staats- und Regierungschefs doch eher für eine längere Ausdehnung der Austrittsfrist. Der tschechische Premier Andrej Babis bezeichnete eine Verlängerung bis März 2020 sogar als "ideal". Luxemburgs Regierungschef Xavier Bettel beantwortete die Frage, ob es eine kurze oder lange Ausdehnung geben sollte, damit, dass die Verlängerung "nutzbar und intelligent" sein sollte. Zur Sprache kamen aber auch ein mögliches zweites Referendum oder die Möglichkeit eines Rückzugs des Austrittsantrags der Briten. Allerdings waren dies Minderheitsmeinungen.

Auch Merkel erwartete indes eine längere Verschiebung. Bei ihrer Ankunft in Brüssel erinnerte die Kanzlerin an die historische Verantwortung und an das Eigeninteresse der Europäischen Union, einen ungeregelten Austritt am bisher vorgesehenen Brexit-Termin 12. April - das ist der nächste Freitag - zu vermeiden. Die 27 bleibenden Länder sollten offen und konstruktiv über die britische Bitte um Aufschub diskutieren. "Ich habe keinen Zweifel, dass wir diese Einigkeit der 27 auch wieder erreichen werden", sagte die CDU-Politikerin.

Ein langer Aufschub war nach Darstellung von Diplomaten der Wunsch der meisten EU-Staaten, um für einige Monate Ruhe in den Austrittsprozess zu bringen. Als Daten waren Stichtage im Dezember 2019, im Februar oder März 2020 im Gespräch. Merkel sagte bereits Mittwochnachmittag im Bundestag: "Es kann gut sein, dass es eine längere Verlängerung als die von der britischen Premierministerin erbetene ist."

Großbritannien soll aber früher gehen können, sobald in London eine Lösung steht. Das hob May bei ihrer Ankunft in Brüssel hervor und signalisierte, dass eine längere Frist unter diesen Bedingungen für sie akzeptabel wäre.

May steckt in der Klemme, weil das britische Parlament den mit der EU ausgehandelten Austrittsvertrag inzwischen drei Mal abgelehnt hat. Deshalb war der Brexit schon einmal vom 29. März auf den 12. April verschoben worden. Doch kam man in London einer Lösung nicht näher.

In letzter Sekunde von May angebotene Vermittlungsgespräche mit Labour-Chef Jeremy Corbyn brachten kurzfristig noch keine Lösung, sollen aber am Donnerstag weitergehen. Labour will eine weichere Form des Brexits mit einer Zollunion und eine engeren Anbindung an die EU, was Hardliner in Mays Konservativer Partei jedoch kategorisch ablehnen.

Die Premierministerin hofft, den Knoten noch kurzfristig zu lösen, eine Mehrheit im Parlament zu finden und den Austritt mit Vertrag noch vor der Europawahl (23.-26. Mai) zu schaffen. Dann träte eine Übergangsphase in Kraft. Ihr Land müsste nicht mehr mitwählen und keine neuen Abgeordneten ins EU-Parlament schicken. Das wäre auch vielen EU-Politikern das liebste.

Zur Sicherheit will May in Großbritannien aber am 23. Mai eine EU-Wahl vorbereiten. Das hatten die 27 bleibenden EU-Länder als Bedingung formuliert. Die Wahlteilnahme soll sicherstellen, dass es keine rechtlichen Schwierigkeiten gibt, wenn Großbritannien im Sommer noch EU-Mitglied sein sollte, aber keine EU-Abgeordneten gewählt hat. Sollte Großbritannien aus irgendeinem Grund doch nicht wählen, müsste es einem Entwurf der Gipfel-Erklärung zufolge am 1. Juni gehen.

Eine weitere Bedingung für eine Brexit-Verschiebung sollte dem Entwurf zufolge sein, dass sich die britische Regierung verpflichtet, im Rat der Mitgliedsländer nicht mehr aktiv in EU-Entscheidungen einzugreifen. Relevant könnte dies bei der Auswahl des nächsten EU-Kommissionschefs oder den Verhandlungen über den EU-Finanzrahmen für die Jahre 2021 bis Ende 2027 sein.

Im Entwurf heißt es, Großbritannien müsse sich bereiterklären, bis zum endgültigen Austritt "konstruktiv" und "verantwortungsvoll" zu handeln. Das Land müsse alles unterlassen, was die Erreichung der von der EU gesteckten Ziele in Gefahr bringe.