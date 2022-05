UNO-Chef Guterres bei Van der Bellen und Nehammer

Werbung

Im Fokus der Gespräche sollen laut einer Aussendung der Präsidentschaftskanzlei der Krieg in der Ukraine und dessen internationale Auswirkungen stehen. Maßnahmen und Strategien im Kampf gegen den Klimawandel werden ebenso besprochen. Am Mittwochnachmittag nehmen der UNO-Generalsekretär und der Bundespräsident an einer Diskussionsveranstaltung an der TU Wien zum Thema Energiewende teil. Dabei wird es einen Besuch des Plus-Energie-Bürogebäudes und ein Treffen mit Schülern und Studenten geben.