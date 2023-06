Kontinentale Spiele Triathletin Julia Hauser bei European Games mit Silber

Julia Hauser schwamm, radelte und lief zu Silber/Archivbild Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

T riathletin Julia Hauser hat am Dienstag die insgesamt zehnte österreichische Medaille bei den European Games in Polen geholt, die zweite in Silber. Die Wienerin kam in Krakau über die olympische Distanz von 1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen nach 1:57:05 Std. zehn Sekunden hinter der norwegischen Siegerin Solveig Lovseth ins Ziel, Bronze ging zwei Sekunden hinter Hauser an die Belgierin Jolien Vermeylen. Die Kärntnerin Sara Vilic wurde 9:38 Min. zurück 40.

Hauser war mit mehr als einer Minute Rückstand aus dem Wasser gestiegen, machte aber auf dem Rad richtig Dampf und schloss noch vor der Halbzeit der zweiten Teildisziplin zur Spitze auf. In der Spitzengruppe schlüpfte die 29-Jährige bei leichtem Regen in die Laufschuhe und hielt sich da immer in Lauerposition. Auf den letzten Kilometern setzte sie in der Medaillen-Entscheidung die entscheidenden Akzente. Die Siegerzeit der 23-jährige Lovseth betrug 1:57:05 Std. Vilic war nach dem Schwimmen als 15. aussichtsreich gelegen, fiel dann aber bald und sukzessive zurück. Das ÖOC-Aufgebot hält bei den European Games nach einer Wettkampfwoche bei je viermal Gold und Bronze sowie zwei Silbermedaillen. Im Triathlon sind am Mittwoch (10.00 Uhr) die Männer im Einsatz, dabei sind die Österreicher Alois Knabl, Leon Pauger und Lukas Pertl. Die Mixed-Konkurrenz ist für Samstag angesetzt.