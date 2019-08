Im seit Frühjahr 2018 laufenden Qualifikationsprozess für die Tokio-Spiele haben Österreichs Triathleten rechnerisch bereits zwei Tickets bei den Damen sowie eines bei den Herren quasi sicher, der erste namentlich fixierte Startplatz geht nun eben an Perterer. Sie entschied den Dreikampf mit ihren Landsfrauen klar für sich. In 1:43:43 Stunden hatte sie 1:05 Minuten Vorsprung auf Vilic und sogar 4:35 Min. auf Hauser. Für diese beiden lebt die Chance auf eine Olympia-Nominierung freilich weiter.

Der Sieg in dem über 1.500 m Schwimmen, 40 km Radfahren und wegen hoher Wasser- und Außentemperaturen sowie Luftfeuchtigkeit auf 5 km Laufen verkürzten Strecke ging in 1:40:19 Stunden an die zweifache Weltmeisterin Flora Duffy. Die Athletin von den Bermudas profitierte von der Disqualifikation von Jessica Learmont und Georgia Taylor-Brown. Die beiden Britinnen waren nicht-regelkonform Hand in Hand an der Spitze ins Ziel gelaufen.

Während Hauser schon im Schwimmen in der Bucht vom Odaiba Marina Park ihre Chancen verspielte, setzte sich Perterer mit der sechstbesten Laufzeit des Feldes von Vilic ab. Es wird Perterers zweite Olympia-Teilnahme nach London 2012, als sie Rang 48 belegte. Die Villacherin war auch für die Spiele 2016 in Rio de Janeiro nominiert, musste aber wegen eines Ermüdungsbruchs im linken Schienbein passen. Hauser (überrundet) sprang ein und vertrat im Damen-Rennen mit Vilic (37.) Österreichs Farben.

Ergebnisse Olympia-Testevent Triathlon Damen in Tokio vom Donnerstag (65 Aktive):

1. Flora Duffy (BER) 1:40:19 Stunden - 2. Alice Betto (ITA) 0:35 Min. zurück - 3. Vicky Holland (GBR) +0:52. Weiter: 21. Lisa Perterer 3:24 (Fixierung des ersten ÖTRV-Startplatzes für Tokio 2020) - 34. Sara Vilic 4:29 - 47. Julia Hauser (alle AUT) 7:59