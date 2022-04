Trio festgenommen Betrügerischer Goldmünzen-Deal in Wien vereitelt

Foto: APA/THEMENBILD

E in Pärchen hat es aufmerksamen Wiener Polizisten zu verdanken, dass sie am vergangenen Mittwoch nicht von Betrügern abgezockt wurden. Ein Trio aus Rumänien hatte vorgegeben, Goldmünzen kaufen zu wollen, die Opfer abgelenkt und das Geld gegen einen weit geringeren Betrag ausgetauscht. Die Beamten nahmen die Verdächtigen trotz heftiger Gegenwehr fest, teilte die Exekutive am Freitag mit.