Toter durch Hurrikan "Sally" an US-Golfküste .

Beim Tropensturm "Sally" in den USA ist Medienberichten zufolge mindestens ein Mensch gestorben. In dem Küstenort Orange Beach im US-Staat Alabama sei eine Person getötet worden, eine weitere werde vermisst, sagte Stadtdirektor Ken Grimes dem Sender NBC in der Nacht auf Donnerstag. Details nannte er nicht.