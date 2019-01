Die 34-jährige Weltcup-Rekordsiegerin wird von Knieproblemen geplagt und deutete nach ihrem bisher letzten Rennen am 20. Jänner in Cortina unter Tränen ihr bevorstehendes Karriereende an. Mittlerweile gibt sich Vonn aber wieder kämpferisch und möchte noch bis kommenden Dezember starten.

Auch die Schweizer gaben am Mittwoch ihr WM-Aufgebot bekannt. Es umfasst acht Damen und 14 Herren, Überraschungen gab es keine. Der Schweizer Verband schöpfte damit das zur Verfügung stehende Kontingent nicht ganz aus. Gemeldet werden könnten 24 Athleten, höchstens 14 pro Geschlecht.

Die etwas kleiner ausgefallene Vertretung bei den Frauen hängt auch mit Verletzungen zusammen. Melanie Meillard fällt nach einer neuerlichen Knieoperation nach einem Kreuzbandriss den gesamten Winter aus, Michelle Gisin muss wegen einer Kreuzbandzerrung und einer Knorpelschädigung passen.

Der Österreichische Skiverband (ÖSV) nominiert sein WM-Aufgebot am Sonntag.