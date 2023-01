Nach den Parlamentswahlen Trump ruft zur Wahl McCarthys auf

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Kongress tagt im Kapitol Foto: APA/AFP/dpa

D er frühere US-Präsident Donald Trump hat alle Republikaner im Repräsentantenhaus in Washington dazu aufgerufen, den Kandidaten Kevin McCarthy zum neuen Vorsitzenden der Kongresskammer zu wählen. Trump lancierte den Appell am Mittwoch in Online-Medien, nachdem McCarthy am Vortag in drei Wahlrunden nicht die erforderliche einfache Mehrheit erhalten hatte, obwohl seine konservativen Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus haben.