Antonin Panenka mit Coronavirus auf Intensivstation .

Tschechien sorgt sich um seine Fußball-Legende Antonin Panenka. Der 71-Jährige befinde sich in ernstem Zustand im Krankenhaus auf der Intensivstation, teilte der FK Bohemians Prag, dessen Ehrenpräsident der frühere Rapid-Wien-Spieler ist, am Mittwoch mit. Panenka sei positiv auf das Coronavirus getestet und an lebenserhaltende Maschinen angeschlossen worden.